COMELADE & THE LIMIÑANAS LA CHAPELLE DU DÉSORDRE Perpignan samedi 27 septembre 2025.
Chapelle du Tiers-Ordre Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-27 11:00:00
fin : 2025-11-23 17:30:00
2025-09-27
FID & BD Exposition de photographie de Thierry Grillet à la Chapelle du Tiers-Ordre
Chapelle du Tiers-Ordre Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 81 41 61 46
English :
FID & BD: Thierry Grillet photography exhibition at the Chapelle du Tiers-Ordre
German :
FID & BD: Fotoausstellung von Thierry Grillet in der Kapelle des Dritten Ordens
Italiano :
FID & BD: mostra fotografica di Thierry Grillet alla Chapelle du Tiers-Ordre
Espanol :
FID & BD: Exposición fotográfica de Thierry Grillet en la Chapelle du Tiers-Ordre
