COM’EN COULEURS – L’ACCLAMEUR Niort

COM’EN COULEURS Début : 2025-12-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Mieux Communiquer et Mieux se Comprendre avec la Com’ en Couleurs.Qui allez-vous reconnaître en premier ?Votre patron, votre chéri(e), vos enfants ?Dans ce nouveau spectacle humoristique aussi drôle que pédagogique, Vincent Lemaire, véritable show-man, vous partage la méthode DISC et vous aide à communiquer plus efficacement.Venez entourés de votre famille, de vos amis ou de vos collègues et à l’issue de ce spectacle, vous aurez les clés pour mieux communiquer et mieux vous comprendre !Ce show unique en son genre est une invitation à la convivialité et à la communication.Le saviez-vous ? Ce spectacle est l’adaptation de la Conférence à succès qui a séduit plus de 100 000 spectateurs en France.

L’ACCLAMEUR 50 Rue Charles Darwin 79000 Niort 79