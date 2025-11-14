Com’en Couleurs Vincent Lemaire Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement
Com’en Couleurs Vincent Lemaire
Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : 33 – 33 – 39 EUR
Début : Vendredi 2025-11-14
fin : 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
Osez l’humour et la pédagogie pour Mieux Communiquer et Mieux vous Comprendre grâce à la méthode DISC
Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Dare to use humor and pedagogy to Communicate and Understand Better with the DISC method
German :
Mit Humor und Pädagogik besser kommunizieren und sich besser verstehen mit der DISC-Methode
Italiano :
Osare l’umorismo e la pedagogia per comunicare meglio e capire meglio se stessi grazie al metodo DISC
Espanol :
Atrévete con el humor y la pedagogía para comunicar mejor y entenderte mejor gracias al método DISC
