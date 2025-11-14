Com’en Couleurs Vincent Lemaire Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Com’en Couleurs Vincent Lemaire

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 33 – 33 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-14 20:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Osez l’humour et la pédagogie pour Mieux Communiquer et Mieux vous Comprendre grâce à la méthode DISC

.

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Dare to use humor and pedagogy to Communicate and Understand Better with the DISC method

German :

Mit Humor und Pädagogik besser kommunizieren und sich besser verstehen mit der DISC-Methode

Italiano :

Osare l’umorismo e la pedagogia per comunicare meglio e capire meglio se stessi grazie al metodo DISC

Espanol :

Atrévete con el humor y la pedagogía para comunicar mejor y entenderte mejor gracias al método DISC

L’événement Com’en Couleurs Vincent Lemaire Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-15 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme