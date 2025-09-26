Comett Film Festival Rue de la Fraternité Monsempron-Libos

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

Pour sa 7ème édition, le Festival COMETT a choisi de vous faire découvrir une sélection de courts métrages qui nous parlent de l’Espace, en écho à la fascination ou à l’effroi qu’il exerce sur nous, mais aussi en miroir de préoccupations communes à l’Humanité, entre remise en cause de la foi aveugle pour le progrès, attrait pour la technologie, préoccupations sociales, écologiques, politiques… et rêverie d’un ailleurs inaccessible. Une sélection de courts métrages nous proposera également une plongée au cœur des États-Unis de l’ère Trump. Entre vision douce-amère et critique, inquiétude ou ressentiment, quel regard portent les jeunes cinéastes états-uniens sur leur propre pays ? Un programme dense sur 3 jours vous attend au Liberty le vendredi 26/9, le samedi 27/9 et le dimanche 28/9. .

Rue de la Fraternité Cinéma Le Liberty Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Comett Film Festival

For its 7th edition, the COMETT Festival has chosen to present a selection of short films that speak to us about Space, echoing the fascination or terror it exerts on us, but also reflecting concerns common to Humanity…

German : Comett Film Festival

Für seine 7. Ausgabe hat das COMETT Festival beschlossen, Ihnen eine Auswahl an Kurzfilmen zu zeigen, die uns vom Weltraum erzählen, als Echo der Faszination oder des Schreckens, die er auf uns ausübt, aber auch als Spiegel der gemeinsamen Anliegen der Menschheit…

Italiano :

Per la sua settima edizione, il Festival COMETT ha scelto di presentare una selezione di cortometraggi che parlano dello Spazio, riecheggiando il fascino o la paura che esso esercita su di noi, ma anche riflettendo preoccupazioni comuni a tutta l’umanità…

Espanol : Comett Film Festival

Para su 7ª edición, el Festival COMETT ha elegido mostrarle una selección de cortometrajes que hablan del Espacio, haciéndose eco de la fascinación o el miedo que nos produce, pero reflejando también preocupaciones comunes a toda la humanidad…

