Comice Agricole Allemans-du-Dropt
Comice Agricole Allemans-du-Dropt dimanche 5 octobre 2025.
Comice Agricole
Le bourg Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
À l’occasion du comice agricole, l’association organisatrice vous invite à une journée entièrement dédiée à l’Agriculture. Au programme visite officielle accompagnée du groupe folklorique Oc’Renovenca, exposition d’animaux, matériel agricole avec défilé de tracteurs anciens, marché fermier, manèges, promenades en calèche ou poney et exposition artisanales. Possibilité de manger sur place sur réservation. .
Le bourg Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 23 55
English : Comice Agricole
On the occasion of the Comice Agricole, the organizing association invites you to a day entirely dedicated to agriculture. On the program: motorcycle rides, animal shows, farm equipment with a parade of vintage tractors, farmers’ market, rides… Meals available on reservation.
German : Comice Agricole
Anlässlich des Comice agricole lädt Sie der organisierende Verein zu einem Tag ein, der ganz der Landwirtschaft gewidmet ist. Auf dem Programm stehen: Tierausstellungen, landwirtschaftliche Geräte mit einer Parade alter Traktoren, Bauernmarkt, Karussells… Möglichkeit von Mahlzeiten auf Reservierung.
Italiano :
In occasione della Comice Agricole, l’associazione organizzatrice vi invita a una giornata interamente dedicata all’agricoltura. In programma: mostra di animali, attrezzature agricole con sfilata di trattori d’epoca, mercato agricolo, giostre… Pasti disponibili su prenotazione.
Espanol : Comice Agricole
Con motivo de la Comice Agricole, la asociación organizadora le invita a una jornada totalmente dedicada a la agricultura. En el programa: exposición de animales, maquinaria agrícola con desfile de tractores antiguos, mercado agrícola, atracciones de feria… Comidas disponibles previa reserva.
L’événement Comice Agricole Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2025-09-23 par OT du Pays de Lauzun