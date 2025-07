Comice agricole Assé-le-Boisne

Comice agricole Assé-le-Boisne vendredi 22 août 2025.

Comice agricole

Assé-le-Boisne Sarthe

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

2025-08-22

Cette année, le Comice agricole cantonal des Alpes Mancelles aura lieu à Assé-le-Boisne du 22 au 24 août !

Un très beau programme vous sera proposé lors de ce week-end festif

– le vendredi grand loto animé par Annick Dutertre à 20h, sous chapiteau avec 6000€ de lots (ouverture des portes à 18h, buvette et petite restauration sur place)

– le samedi tripes à partir de 7h, concours agricole et inauguration du Comice en fanfare, exposants (artisans et commerçants), animations par les Jeunes Agriculteurs, exposition de vieux matériels agricoles, démonstration de chevaux de trait, animation par l’Atelier d’Écologie Populaire, spectacle « Pour une poignée de Pollen » proposé par le Parc Naturel et Géoparc Normandie-Maine, repas dansant sous chapiteau animé par l’Orchestre Richard Solti et ses danseuses en soirée (25€ par personne, sur réservation), soirée dansante en extérieur animée par DJ KRYS & SOUND, feu d’artifice tiré vers 23h

– le dimanche vide-greniers à partir de 7h (emplacement gratuit), messe à 11h, exposition de véhicules anciens, marché de producteurs locaux, jeux en bois, animation par La Bandamigos de Beaumont-sur-Sarthe, jeux inter-villages

– tout le week-end manèges et restauration

Renseignements et réservation à comiceagricole.asse@gmail.com ou via le formulaire de contact. .

Assé-le-Boisne 72130 Sarthe Pays de la Loire comiceagricole.asse@gmail.com

English :

This year, the Comice agricole cantonal des Alpes Mancelles will take place in Assé-le-Boisne from August 22 to 24!

German :

In diesem Jahr findet das kantonale Comice agricole cantonal des Alpes Mancelles vom 22. bis 24. August in Assé-le-Boisne statt!

Italiano :

Quest’anno, la fiera agricola della contea di Alpes Mancelles si terrà ad Assé-le-Boisne dal 22 al 24 agosto!

Espanol :

Este año, el Salón Agrícola Comarcal de los Alpes Mancelles se celebrará en Assé-le-Boisne del 22 al 24 de agosto

L’événement Comice agricole Assé-le-Boisne a été mis à jour le 2025-07-22 par OT des Alpes Mancelles