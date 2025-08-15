Comice agricole canton Eygurande Eygurande
Route de la Pouge Eygurande Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-08-15
fin : 2025-08-15
Exposition animaux et de materiel, neuf et ancien, démonstration de chiens de troupeau, exposition artisanale de photos, vide-greniers. Divers jeux extérieurs tir à la corde, lancé de petites bottes. Animation enfants avec la ferme pédagogique du Grand Chêne, jeux gonflables, balade en calèche et pêche à la truite
Repas à 13h par la boucherie charcuterie « Chez Baptiste et Virginie » sans réservation 18€
Buvette et grillades sur place toute la journée .
Route de la Pouge Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
