Comice agricole canton Eygurande Eygurande vendredi 15 août 2025.

Route de la Pouge Eygurande Corrèze

Début : 2025-08-15

2025-08-15

Exposition animaux et de materiel, neuf et ancien, démonstration de chiens de troupeau, exposition artisanale de photos, vide-greniers. Divers jeux extérieurs tir à la corde, lancé de petites bottes. Animation enfants avec la ferme pédagogique du Grand Chêne, jeux gonflables, balade en calèche et pêche à la truite

Repas à 13h par la boucherie charcuterie « Chez Baptiste et Virginie » sans réservation 18€

Buvette et grillades sur place toute la journée .

Route de la Pouge Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

