Comice Agricole Cantonal à Pizieux

Pizieux Sarthe

Début : 2025-08-23 09:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Grande fête agricole du monde rural dans le village de Pizieux !

Samedi 23 août :

– 9h ouverture au public

– 10h30 Inauguration officielle

– 11h30 Vin d’honneur

– 12h Repas avec apéritif 3 entrées/3 plats/3 desserts au choix café

Tarif 20€ sur réservation au 06 81 39 65 20 ou 06 17 39 77 60 ou 06 38 66 66 13

Exposition du bétail matériels agricoles tracteurs anciens

Animations Village d’exposants et présence du Jardinier Sarthois

– 14h à 17h30 Aubades de la Musique de St Vincent des Près et démonstration de danses country

– 20h30 Concert « folie des années 80 » sous chapiteau et sur réservation au 02 43 97 60 63

– 23h Feu d’artifice

Dimanche 24 août :

– A partir de 9h Vide-grenier Brocante

– 10h30 Messe en plein air

– 14h Fernand Legeard va caôser mainiot

– 15h30 Concert « Génération 90 » sous chapiteau et réservation au 02 43 97 60 63

Village d’exposants Animations Tracteurs anciens matériels agricoles

Tout le week-end buvette restauration rapide Crêpes et Glaces .

Pizieux 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 39 77 60

English :

A major agricultural festival in the village of Pizieux!

German :

Großes landwirtschaftliches Fest der ländlichen Welt im Dorf Pizieux!

Italiano :

Una grande festa agricola nel villaggio di Pizieux!

Espanol :

Gran fiesta agrícola en el pueblo de Pizieux

L’événement Comice Agricole Cantonal à Pizieux Pizieux a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Maine Saosnois