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AGENDA · Monceaux-sur-Dordogne

Comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne

samedi 8 août 2026 · Monceaux-sur-Dordogne

Comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Le Bourg
Ville
19400 Monceaux-sur-Dordogne
Département
Corrèze
Tarif

Monceaux-sur-Dordogne

Comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne

Le Bourg Monceaux-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Le comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne met à l’honneur le monde agricole et les savoir-faire locaux. La journée rassemble concours, démonstrations de métiers d’autrefois, vide-greniers, animations familiales, promenade en calèche, tournoi de pétanque, restauration, buvette et soirée dansante.   .

Le Bourg Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 63 11 78 

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English : Comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne

L’événement Comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme