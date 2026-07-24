Comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne
samedi 8 août 2026 · Monceaux-sur-Dordogne
Informations pratiques
Monceaux-sur-Dordogne
Comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne
Le Bourg Monceaux-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne met à l’honneur le monde agricole et les savoir-faire locaux. La journée rassemble concours, démonstrations de métiers d’autrefois, vide-greniers, animations familiales, promenade en calèche, tournoi de pétanque, restauration, buvette et soirée dansante. .
Le Bourg Monceaux-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 63 11 78
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English : Comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne
L’événement Comice agricole de Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme