Informations pratiques

Saugues

Comice agricole de Saugues

Marché au Cadran de Saugues Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concours de vaches laitières (Montbéliardes & Abondances) et concours départemental de Limousines.

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Marché au Cadran de Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jeunesagriculteurs43@gmail.com

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English :

Dairy Cow Show (Montbéliardes & Abondances) and Departmental Limousin Show.

L’événement Comice agricole de Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier