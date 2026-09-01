Comice agricole de Saugues Saugues
dimanche 20 septembre 2026 · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Comice agricole de Saugues
Marché au Cadran de Saugues Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Concours de vaches laitières (Montbéliardes & Abondances) et concours départemental de Limousines.
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Marché au Cadran de Saugues Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jeunesagriculteurs43@gmail.com
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English :
Dairy Cow Show (Montbéliardes & Abondances) and Departmental Limousin Show.
L’événement Comice agricole de Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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