Informations pratiques

Douillet

Comice agricole

Douillet Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Cette année, le Comice agricole cantonal des Alpes Mancelles aura lieu à Douillet du 28 au 30 août !

Un très beau programme vous sera proposé lors de ce week-end festif

– le vendredi grand loto animé par Annick Dutertre à 20h, sous chapiteau avec 6000€ de lots (ouverture des portes à 18h)

– le samedi tripes à partir de 7h, concours agricole et inauguration du Comice en fanfare, exposants (artisans et commerçants), animations par les Jeunes Agriculteurs, exposition de vieux matériels agricoles, démonstration et initiation à la danse country, structure gonflable, taureau mécanique, repas dansant sous chapiteau animé Jean-Noël Faure à partir de 20h (25€ par personne, sur réservation), soirée dansante en extérieur, feu d’artifice tiré vers 23h

– le dimanche vide-greniers à partir de 7h (emplacement gratuit), messe à 11h, marché de producteurs locaux, jeux inter-villages l’après-midi

– tout le week-end restauration et animations

Renseignements et réservation au 06 75 75 87 32. .

Douillet 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 75 75 87 32 douilletenfete@outlook.fr

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English :

This year, the Alpes Mancelles Cantonal Agricultural Fair will take place in Douillet from August 28 to 30!

L’événement Comice agricole Douillet a été mis à jour le 2026-07-22 par OT des Alpes Mancelles