Comice agricole Douillet
vendredi 28 août 2026 · Douillet
Informations pratiques
Douillet
Comice agricole
Douillet Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Cette année, le Comice agricole cantonal des Alpes Mancelles aura lieu à Douillet du 28 au 30 août !
Un très beau programme vous sera proposé lors de ce week-end festif
– le vendredi grand loto animé par Annick Dutertre à 20h, sous chapiteau avec 6000€ de lots (ouverture des portes à 18h)
– le samedi tripes à partir de 7h, concours agricole et inauguration du Comice en fanfare, exposants (artisans et commerçants), animations par les Jeunes Agriculteurs, exposition de vieux matériels agricoles, démonstration et initiation à la danse country, structure gonflable, taureau mécanique, repas dansant sous chapiteau animé Jean-Noël Faure à partir de 20h (25€ par personne, sur réservation), soirée dansante en extérieur, feu d’artifice tiré vers 23h
– le dimanche vide-greniers à partir de 7h (emplacement gratuit), messe à 11h, marché de producteurs locaux, jeux inter-villages l’après-midi
– tout le week-end restauration et animations
Renseignements et réservation au 06 75 75 87 32. .
Douillet 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 75 75 87 32 douilletenfete@outlook.fr
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English :
This year, the Alpes Mancelles Cantonal Agricultural Fair will take place in Douillet from August 28 to 30!
L’événement Comice agricole Douillet a été mis à jour le 2026-07-22 par OT des Alpes Mancelles