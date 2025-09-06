Comice Agricole du canton de Bugeat à Lestards Lestards
Comice Agricole du canton de Bugeat à Lestards Lestards samedi 6 septembre 2025.
Comice Agricole du canton de Bugeat à Lestards
Lestards Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Cette année le comice agricole du canton de Bugeat se déroulera sur la commune de Lestards, au programme des exposants, une buvette, les remises de prix, démonstrations danse en ligne… .
Lestards 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 01 61
English : Comice Agricole du canton de Bugeat à Lestards
German : Comice Agricole du canton de Bugeat à Lestards
Italiano :
Espanol :
L’événement Comice Agricole du canton de Bugeat à Lestards Lestards a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze