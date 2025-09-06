Comice Agricole du canton de Bugeat à Lestards Lestards

Comice Agricole du canton de Bugeat à Lestards

Lestards Corrèze

Cette année le comice agricole du canton de Bugeat se déroulera sur la commune de Lestards, au programme des exposants, une buvette, les remises de prix, démonstrations danse en ligne… .

Lestards 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 01 61

