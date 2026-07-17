Informations pratiques

Gumond

Comice agricole et Descente caisse à savons

Gumond Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Comice agricole une journée au cœur de l’agriculture Produits du terroir Exposition d’animaux Animations enfants Buvette Repas midi et soir 16 h Descente caisse à savons Parcours amusant et sécurisé Ouvert à tous 21 h Concert- .

Gumond 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 63 63 33

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English : Comice agricole et Descente caisse à savons

L’événement Comice agricole et Descente caisse à savons Gumond a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes