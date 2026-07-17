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AGENDA · Gumond

Comice agricole et Descente caisse à savons Gumond

samedi 12 septembre 2026 · Gumond

Comice agricole et Descente caisse à savons Gumond

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
19320 Gumond
Département
Corrèze
Tarif

Gumond

Comice agricole et Descente caisse à savons

Gumond Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Comice agricole une journée au cœur de l’agriculture Produits du terroir Exposition d’animaux Animations enfants Buvette Repas midi et soir 16 h Descente caisse à savons Parcours amusant et sécurisé Ouvert à tous 21 h Concert-   .

Gumond 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 63 63 33 

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English : Comice agricole et Descente caisse à savons

L’événement Comice agricole et Descente caisse à savons Gumond a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes