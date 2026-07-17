Comice agricole et Descente caisse à savons Gumond
samedi 12 septembre 2026 · Gumond
Informations pratiques
Gumond
Comice agricole et Descente caisse à savons
Gumond Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Comice agricole une journée au cœur de l’agriculture Produits du terroir Exposition d’animaux Animations enfants Buvette Repas midi et soir 16 h Descente caisse à savons Parcours amusant et sécurisé Ouvert à tous 21 h Concert- .
Gumond 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 55 63 63 33
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English : Comice agricole et Descente caisse à savons
L’événement Comice agricole et Descente caisse à savons Gumond a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Contrées Vertes