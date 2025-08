Comice Agricole et Fête du Four Rilhac-Treignac

Comice Agricole et Fête du Four Rilhac-Treignac samedi 16 août 2025.

Comice Agricole et Fête du Four

Rilhac-Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Le Foyer Rural et le Conseil Municipal organisent le Comice Agricole et la Fête du Four le 16 août.

Au programme, présentation des animaux, expo photos, taureau mécanique, produits du terroir et produits du four.

A 12h repas grillade, cuisse de bœuf 20€, boisson non comprise.

Dans l’après-midi thé dansant avec Ciel de musette. .

Rilhac-Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 92 59 20

English : Comice Agricole et Fête du Four

German : Comice Agricole et Fête du Four

Italiano :

Espanol : Comice Agricole et Fête du Four

L’événement Comice Agricole et Fête du Four Rilhac-Treignac a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme Terres de Corrèze