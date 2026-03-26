Comice Agricole Fête Artisanale et de la Brocante

Place du Général Leclerc Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Chaque année, le comité des fêtes organise une grande fête artisanale et brocante, qui se tiendra cette année DIMANCHE 26 AVRIL sur la place du Général Leclerc. Un grand choix d’exposants sera présent pour représenter l’artisanat local et régional, proposer des objets de brocante et de vide-greniers, ainsi que des spécialités sucrées et gourmandes. Les visiteurs pourront ainsi flâner parmi les stands, découvrir des créations uniques, dénicher des trésors anciens ou profiter des manèges et animations pour petits et grands.

Inscription pour un stand sur le vide-greniers auprès de Monsieur Georges Dulac au 06 38 25 84 94Tout public

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Place du Général Leclerc Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 38 25 84 94 georges.dulac54@orange.fr

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English :

Every year, the Comité des fêtes organizes a large-scale craft and flea market, which this year will be held on SUNDAY APRIL 26 in the Place du Général Leclerc. A wide range of exhibitors will be on hand to represent local and regional crafts, offering second-hand and garage sale items, as well as sweet and savoury specialities. Visitors will be able to stroll among the stalls, discover unique creations, unearth antique treasures or enjoy rides and entertainment for young and old.

To register for a stall at the garage sale, please contact Mr Georges Dulac on 06 38 25 84 94

L’événement Comice Agricole Fête Artisanale et de la Brocante Baccarat a été mis à jour le 2026-03-24 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS