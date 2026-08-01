Comice agricole Feyt
samedi 15 août 2026 · Feyt
Informations pratiques
Feyt
Comice agricole
Feyt Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Comice agricole à Feyt, toute la journée, animations gratuites.
Au programme
– exposition d’animaux et de matériel neuf et ancien
– démonstration de chiens de troupeau
– exposition artisanale et de photos
– vide-greniers
– divers jeux d’extérieur tir à la corde, lancé de petites bottes de foin
– animation pour enfants avec la ferme pédagogique du Grand Chêne
– jeux gonflables, calèche et pêche à la truite
Repas à 13h ; jambon melon faux filet gratin fromage et tarte sur réservations 06 74 36 64 41 ou 07 83 53 44 75 18€ .
Feyt 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 36 64 41
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English : Comice agricole
L’événement Comice agricole Feyt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze