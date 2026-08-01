Informations pratiques

Feyt

Comice agricole

Feyt Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Comice agricole à Feyt, toute la journée, animations gratuites.

Au programme

– exposition d’animaux et de matériel neuf et ancien

– démonstration de chiens de troupeau

– exposition artisanale et de photos

– vide-greniers

– divers jeux d’extérieur tir à la corde, lancé de petites bottes de foin

– animation pour enfants avec la ferme pédagogique du Grand Chêne

– jeux gonflables, calèche et pêche à la truite

Repas à 13h ; jambon melon faux filet gratin fromage et tarte sur réservations 06 74 36 64 41 ou 07 83 53 44 75 18€ .

Feyt 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 36 64 41

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English : Comice agricole

L’événement Comice agricole Feyt a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze