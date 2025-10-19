Comice agricole Lanouaille

Comice agricole Lanouaille dimanche 19 octobre 2025.

Comice agricole

le Bourg Lanouaille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Concours d’élevage bovin limousin départemental et interdépartemental, banquet Bugeaud, vide-grenier, animation de rue, folklore, foire aux châtaignes, noix, pommes, vin, fabrication de cidre.

9h concours d’élevage bovin limousin départemental et interdépartemental, présentation sur ring. Exposition de toutes races d’animaux, chevaux miniatures et frisons M. Van Dongen.

13h banquet Bugeaud (traiteur Jérôme Siorac) inscriptions au 05 53 52 28 27 / 05 53 52 60 21.

Toute la journée vide-greniers, animation de rue, folklore, foire aux châtaignes, noix, pommes, vin, fabrication de cidre.

Exposition à la mairie. .

le Bourg Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 60 21

English : Comice agricole

Limousin cattle breeding competition, Bugeaud banquet, garage sale, street entertainment, folklore, chestnut, walnut, apple and wine fair, cider making.

German : Comice agricole

Limousin-Rinderzuchtwettbewerb auf Departement- und interdepartementaler Ebene, Bugeaud-Bankett, Flohmarkt, Straßenunterhaltung, Folklore, Kastanien-, Nuss-, Apfel- und Weinmarkt, Cidre-Herstellung.

Italiano :

Concorso di allevamento di bovini Limousin, banchetto Bugeaud, vendita di garage, animazione di strada, folclore, fiera delle castagne, delle noci, delle mele e del vino, produzione di sidro.

Espanol : Comice agricole

Concurso de cría de ganado Limusín, banquete Bugeaud, venta de garaje, animación callejera, folclore, feria de la castaña, de la nuez, de la manzana y del vino, elaboración de sidra.

L’événement Comice agricole Lanouaille a été mis à jour le 2025-09-09 par Isle-Auvézère