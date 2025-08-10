Comice agricole Les Biards (Feytiat) Saint-Just-le-Martel
Comice agricole Les Biards (Feytiat) Saint-Just-le-Martel dimanche 10 août 2025.
Comice agricole Les Biards (Feytiat)
Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne
Début : 2025-08-10
fin : 2025-08-10
2025-08-10
Le comice agricole aura lieu dans le village des Biards entre les communes de Feytiat et de Saint-Just-le-Martel.
Au programme casse-croûte (8 euros) avant la randonnée pédestre de 8kms, repas champêtre (sur réservations avant le 7 août) et concours de labours dès 14H. Vous pourrez également profiter de nombreuses animations et de balades en calèches. La fanfare VLQJTS animera une partie de l’événement. .
Saint-Just-le-Martel 87590 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 59 24 36
