Comice agricole Maresché

Comice agricole Maresché vendredi 29 août 2025.

Comice agricole

Maresché Sarthe

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-31

2025-08-29

Découvrez le monde agricole au Comice de Maresché !

Du vendredi 29 au dimanche 31 août, rendez-vous à Maresché pour le Comice agricole cantonal !

Au programme

– le vendredi loto sous chaumière le vendredi soir (ouverture des portes à 18h, début des jeux à 20h)

– le samedi dégustation de tripes à 7h / exposition d’animaux / animation musicale / artisans / commerçants / machines agricoles / animations enfants / repas dansant en soirée avec l’Orchestre MACADAM et feu d’artifice

– le dimanche messe en plein air à 10h30 / animation musicale avec la Bandamigos Belmontaise à 11h / course d’âne attelés avec participation du public à partir de 11h30

– restauration rapide le samedi midi et le dimanche midi

Réservation repas au 06 28 33 90 13.

Organisé par l’Association Comice Maresché 2025. .

Maresché 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 33 90 13 comicemaresche2025@gmail.com

English :

Discover the world of agriculture at the Comice de Maresché!

German :

Entdecken Sie die Welt der Landwirtschaft auf dem Comice in Maresché!

Italiano :

Scoprite il mondo dell’agricoltura alla Comice de Maresché!

Espanol :

¡Descubra el mundo de la agricultura en la Comice de Maresché!

L’événement Comice agricole Maresché a été mis à jour le 2025-07-30 par OT des Alpes Mancelles