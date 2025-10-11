Comice agricole Saint-Germain-les-Belles

Comice agricole Saint-Germain-les-Belles samedi 11 octobre 2025.

Comice agricole

champ de foire Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Le comite des fêtes St Germain Les Belles et les Jeunes Agriculteurs de Saint Germain Les Belles organisent le Comice Agricole sur le champ de foire à Saint Germain les Belles.

Venez admirer nos belles vaches et taureaux Limousins, rencontrer et échanger avec les nombreux éleveurs locaux. Un repas (sur réservation) sera servi à la salle des fêtes. .

champ de foire Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 98 63 12

English : Comice agricole

German : Comice agricole

Italiano :

Espanol : Comice agricole

L’événement Comice agricole Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Briance Sud Haute-Vienne