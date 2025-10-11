Comice agricole Saint-Germain-les-Belles
Comice agricole Saint-Germain-les-Belles samedi 11 octobre 2025.
Comice agricole
champ de foire Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Le comite des fêtes St Germain Les Belles et les Jeunes Agriculteurs de Saint Germain Les Belles organisent le Comice Agricole sur le champ de foire à Saint Germain les Belles.
Venez admirer nos belles vaches et taureaux Limousins, rencontrer et échanger avec les nombreux éleveurs locaux. Un repas (sur réservation) sera servi à la salle des fêtes. .
champ de foire Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 98 63 12
