Saint-Quay-Perros

Comice agricole

Rue de Goas Huet Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Programme riche dès 12h concours, démonstrations, initiation à la conduite de tracteurs, animations enfants et structures gonflables, exposition de matériel, restauration, soirée musicale (Bagad Landreger) et bal populaire.

Repas, payant, sur réservation sur place ou par téléphone. .

Rue de Goas Huet Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 96 32 88

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English :

L’événement Comice agricole Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose