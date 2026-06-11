Comice agricole Saint-Quay-Perros
Comice agricole Saint-Quay-Perros samedi 11 juillet 2026.
Saint-Quay-Perros
Comice agricole
Rue de Goas Huet Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Programme riche dès 12h concours, démonstrations, initiation à la conduite de tracteurs, animations enfants et structures gonflables, exposition de matériel, restauration, soirée musicale (Bagad Landreger) et bal populaire.
Repas, payant, sur réservation sur place ou par téléphone. .
Rue de Goas Huet Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 96 32 88
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English :
L’événement Comice agricole Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose