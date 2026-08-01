Comice Agricole Pentes du Mont Garrot Saint-Suliac

Informations pratiques

Saint-Suliac

Comice Agricole

Pentes du Mont Garrot Champs Haies Saint-Suliac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Comice Agricole fait son grand retour !

Venez partager un moment convivial à Saint-Suliac à l’occasion du Comice Agricole de notre canton.

Venez découvrir le savoir-faire de nos agriculteurs, profitez des nombreuses animations, des démonstrations et des expositions dans une ambiance festive et familiale.

Le Comice est une belle occasion de mettre à l’honneur le monde agricole, de rencontrer celles et ceux qui façonnent notre territoire et de passer une agréable journée en famille ou entre amis.

Venez nombreux ! .

Pentes du Mont Garrot Champs Haies Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 46 57 12

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English :

L’événement Comice Agricole Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel