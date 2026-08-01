Comice Agricole Pentes du Mont Garrot Saint-Suliac
samedi 22 août 2026 · Pentes du Mont Garrot · Saint-Suliac
Informations pratiques
Saint-Suliac
Comice Agricole
Pentes du Mont Garrot Champs Haies Saint-Suliac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le Comice Agricole fait son grand retour !
Venez partager un moment convivial à Saint-Suliac à l’occasion du Comice Agricole de notre canton.
Venez découvrir le savoir-faire de nos agriculteurs, profitez des nombreuses animations, des démonstrations et des expositions dans une ambiance festive et familiale.
Le Comice est une belle occasion de mettre à l’honneur le monde agricole, de rencontrer celles et ceux qui façonnent notre territoire et de passer une agréable journée en famille ou entre amis.
Venez nombreux ! .
Pentes du Mont Garrot Champs Haies Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 46 57 12
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English :
L’événement Comice Agricole Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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