Informations pratiques

Évaux-les-Bains

Comice Chambon/Evaux

Avenue du Général de Gaulle Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous le samedi 19 septembre sur l’esplanade du jardin public, à l’ombre des platanes proche du château de Budelle.

Le matériel agricole sera disposé sur l’aire proche, en direction de la descente des bains et du parc aux daims.

Véritable vitrine du savoir-faire des éleveurs locaux avec une exposition de matériel agricole et d’animaux.

Jeux pour enfants

Buvette et petite restauration

Le soir, Repas organisé par les JA de Chambon/Evaux : Pâté de campagne/Crudités, Frites -Faux filet, Fromage, Tiramisu.

20€ par adulte sur réservation au 06 05 01 09 27 et 10€ par enfant (entrée, steak haché/frites) .

Avenue du Général de Gaulle Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 65 81 69

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English : Comice Chambon/Evaux

L’événement Comice Chambon/Evaux Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-03 par Creuse Confluence Tourisme