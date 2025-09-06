Comice Noyen-sur-Sarthe

Comice Noyen-sur-Sarthe samedi 6 septembre 2025.

Comice

Noyen-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-06

Venez fêter le monde de l’agriculture !

Expositions animaux, matériels agricoles, concours de labour, défilé de chars et diverses animations vous sont proposés pour ce week-end. Restauration et buvette sur place. .

Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 70 08

English :

Come and celebrate the world of agriculture!

German :

Feiern Sie mit uns die Welt der Landwirtschaft!

Italiano :

Venite a festeggiare il mondo dell’agricoltura!

Espanol :

¡Venga a celebrar el mundo de la agricultura!

L’événement Comice Noyen-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Vallée de la Sarthe