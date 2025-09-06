Comice Noyen-sur-Sarthe
Comice Noyen-sur-Sarthe samedi 6 septembre 2025.
Comice
Noyen-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-07
2025-09-06
Venez fêter le monde de l’agriculture !
Expositions animaux, matériels agricoles, concours de labour, défilé de chars et diverses animations vous sont proposés pour ce week-end. Restauration et buvette sur place. .
Noyen-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 70 08
English :
Come and celebrate the world of agriculture!
German :
Feiern Sie mit uns die Welt der Landwirtschaft!
Italiano :
Venite a festeggiare il mondo dell’agricoltura!
Espanol :
¡Venga a celebrar el mundo de la agricultura!
L’événement Comice Noyen-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Vallée de la Sarthe