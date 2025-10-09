Coming of Age 2025 ：Séance de courts-métrages de jeunes auteurs chinois Studio des Ursulines Paris

Coming of Age 2025 ：Séance de courts-métrages de jeunes auteurs chinois Studio des Ursulines Paris jeudi 9 octobre 2025.

En 2025, Coming of Age revient pour sa cinquième édition, à Paris et à Lyon. Organisé par l’équipe du Festival Allers-Retours, l’événement poursuit son exploration de la richesse et de la diversité de la création des jeunes auteurs sinophones…(lire la suite)

Programme

Le 9 et 10 octobre au Pathé les Fauvettes et les 11 et 12 octobre au Studio des Ursulines , le Festival Allers-Retours présente Coming of Age, soit des courts-métrages de jeunes talents chinois pour découvrir les tendances du cinéma d’auteur à venir !

Le dimanche 12 octobre 2025

de 19h45 à 22h00

Le samedi 11 octobre 2025

de 19h45 à 22h00

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h45 à 22h00

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h45 à 22h00

payant

De 7,5 à 9 euros.

Tout public.

Studio des Ursulines 10, rue des Ursulines 75005 Paris

