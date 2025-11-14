Comité de lecteurs Route du temple Arès

Comité de lecteurs Route du temple Arès vendredi 14 novembre 2025.

Médiathèque Arès Gironde

Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

2025-11-14

17h/18h30
COMITÉ DE LECTEURS
Vous aimez lire et vous souhaitez partager votre passion ? Ou vous voulez écouter et découvrir de nouvelles pépites ?
N’hésitez plus et rejoignez-nous ! Roman, policier, science-fiction, roman graphique… Il y en a pour tous les goûts !
Public adulte Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.
Lieu médiathèque.   .

Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80 

