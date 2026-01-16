Comité de lecteurs Route du temple Arès

Vous aimez lire et vous souhaitez partager votre passion ? Ou vous voulez écouter et découvrir de nouvelles pépites ? N’hésitez plus et rejoignez-nous ! Roman, policier, science-fiction, roman graphique… Il y en a pour tous les goûts !

Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.

Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80 

