Comité de lecteurs Route du temple Arès

Comité de lecteurs

Médiathèque Arès

2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Vous aimez lire et vous souhaitez partager votre passion ? Ou vous voulez écouter et découvrir de nouvelles pépites ? N’hésitez plus et rejoignez-nous ! Roman, policier, science-fiction, roman graphique… Il y en a pour tous les goûts !

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.

Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde +33 5 57 70 45 80

