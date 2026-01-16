Comité de lecteurs Route du temple Arès
Comité de lecteurs Route du temple Arès vendredi 20 mars 2026.
Comité de lecteurs
Route du temple Médiathèque Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Vous aimez lire et vous souhaitez partager votre passion ? Ou vous voulez écouter et découvrir de nouvelles pépites ? N’hésitez plus et rejoignez-nous ! Roman, policier, science-fiction, roman graphique… Il y en a pour tous les goûts !
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.
Lieu médiathèque. .
Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Comité de lecteurs Arès a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme d’Arès