Comité de lecture Blablabook Montfort-sur-Meu

Vous voulez échanger des avis sur des auteurs, découvrir et faire découvrir des romans, BD, mangas, participer aux achats des médiathèques, rejoignez-nous !

Toutes les idées sont les bienvenues ! Le Blablabook, c’est 3 sélections dans l’année, des rendez-vous conviviaux dans les médiathèques du réseau Avélia et un partenariat avec la librairie “La petite marchande de prose” pour vous proposer les meilleures lectures !

Rejoignez-nous le samedi 14 février à 11h à la médiathèque de Montfort pour échanger sur vos lectures et découvrir la sélection de nos supers libraires et bibliothécaires

Pour les ados ayant entre 11 et 16 ans

Gratuit, sur inscription auprès des médiathèques .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

