Comité de lecture • ‹ Des mots pour le dire › La Ferté-Saint-Aubin

Comité de lecture • ‹ Des mots pour le dire ›
5 Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-11 18:30:00
C’est LE rendez-vous littéraire à ne pas manquer…
Une première rencontre placée sous le signe de l’imprévu et du romanesque
avec l’annonce des coups de cœur de la cuvée 2026 du club lecture !
ℹ Bibliothèque municipale • 5 rue Aristide Briand • La Ferté Saint-Aubin
02 38 76 63 27 .
5 Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr
English :
This is THE literary event not to be missed?
A first meeting under the sign of the unexpected and the novelistic
with the announcement of the book club?s 2026 favorites!
