Comité de lecture • ‹ Des mots pour le dire › La Ferté-Saint-Aubin

Comité de lecture • ‹ Des mots pour le dire ›

5 Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 18:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

C’est LE rendez-vous littéraire à ne pas manquer…

Une première rencontre placée sous le signe de l’imprévu et du romanesque

avec l’annonce des coups de cœur de la cuvée 2026 du club lecture !

Comité de lecture ‹ Des mots pour le dire ›

Mercredi 17 février

⏰ de 18h30 à 20h30

Bibliothèque • La Ferté Saint Aubin

ℹ Bibliothèque municipale • 5 rue Aristide Briand • La Ferté Saint-Aubin

02 38 76 63 27 .

5 Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

English :

This is THE literary event not to be missed?

A first meeting under the sign of the unexpected and the novelistic

with the announcement of the book club?s 2026 favorites!

