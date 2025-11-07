Comité de lecture Bibliothèque A livre ouvert Sainte-Pazanne

Comité de lecture

Bibliothèque A livre ouvert 32 avenue de la Source Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07 19:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Vous aimez les livres… La bibliothèque de Sainte-Pazanne vous propose de partager avec d’autres lecteurs votre goût de la lecture.

Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer vos coups de coeur, vos écrivains préférés…

Venez partager vos coups de coeur avec d’autres lecteurs !

Activité animée par le personnel et les bénévoles de la bibliothèque.

Côté pratique

ouvert à toutes et à tous !

entrée libre et gratuite.

Bibliothèque A livre ouvert 32 avenue de la Source Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 02 69 13 bibliotheque@sainte-pazanne.com

English :

Do you love books? The Sainte-Pazanne library invites you to share your love of reading with other readers.

This meeting will be an opportunity to talk about your favorites, your favorite writers?

German :

Mögen Sie Bücher? Die Bibliothek von Sainte-Pazanne bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Freude am Lesen mit anderen Lesern zu teilen.

Bei diesem Treffen können Sie über Ihre Lieblingsautoren sprechen

Italiano :

Amate i libri? La biblioteca Sainte-Pazanne vi invita a condividere il vostro amore per la lettura con altri lettori.

Questo incontro sarà l’occasione per parlare dei vostri libri preferiti, dei vostri scrittori preferiti?

Espanol :

¿Le gustan los libros? La biblioteca Sainte-Pazanne le invita a compartir su amor por la lectura con otros lectores.

Este encuentro será la ocasión de hablar de sus favoritos, de sus escritores preferidos..

