Comité de Pilotage -Apéro Le Ripaillon Nantes lundi 3 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-03 17:30 – 19:30

Gratuit : oui gratuit Adulte, Senior

Depuis 1 an et demi, le Ripaillon est un lieu de vie convivial, solidaire et participatif, ouvert à toutes et à tous, géré par un Collectif de 9 associations et la Ville de Nantes; avec les habitants·e·s et partenaires.Deux fois par an, un comité de pilotage est organisé pour faire le bilan des actions et créer ensemble les futurs projets.Ouvert à tous.

Le Ripaillon Nantes 44200