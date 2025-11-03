Comité de Pilotage -Apéro Le Ripaillon Nantes
Comité de Pilotage -Apéro Lundi 3 novembre, 17h30 Le Ripaillon Loire-Atlantique
gratuit
Depuis 1 an et demi, le Ripaillon est un lieu de vie convivial, solidaire et participatif, ouvert à toutes et à tous, géré par un Collectif de 9 associations et la Ville de Nantes; avec les habitants·e·s et partenaires.
Deux fois par an, un comité de pilotage est organisé pour faire le bilan des actions et créer ensemble les futurs projets.
Ouvert à tous.
Le Ripaillon 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire
Partageons le bilan autour d’un apéro convivial Ripaillon apéro