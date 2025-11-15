Comité des Fêtes Guécélard Guécélard
Salle des Fêtes Guécélard Sarthe
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-15
Bourse aux jouets
Le Comité des Fêtes organise sa seconde bourse aux jouets le samedi 15 et le dimanche 16 novembre.
Ouverture au public à partir de 10h00 et jusqu’à 17h00.
Les exposants seront accueillis à partir de 9h.
Chaque emplacement est équipé d’une table d’environ 1 m2.
Articles de puériculture et vêtements d’enfants tolérés.
Le tarif d’exposition est de 8 € sur réservation sur une seule journée (samedi ou dimanche) ! Pour les deux jours, Le tarif d’exposition est de 12 € sur réservation.
Sous réserve de place disponible le jour même et sans réservation, le tarif s’élèvera à 16 € par jour. .
Salle des Fêtes Guécélard 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 13 45 12 cfguecelard@gmail.com
English :
Toy Exchange
German :
Spielzeugbörse
Italiano :
Mercato dei giocattoli
Espanol :
Mercado del juguete
