Comité des Fêtes Guécélard Guécélard

Comité des Fêtes Guécélard

Salle des Fêtes Guécélard Sarthe

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Bourse aux jouets

Le Comité des Fêtes organise sa seconde bourse aux jouets le samedi 15 et le dimanche 16 novembre.

Ouverture au public à partir de 10h00 et jusqu’à 17h00.

Les exposants seront accueillis à partir de 9h.

Chaque emplacement est équipé d’une table d’environ 1 m2.

Articles de puériculture et vêtements d’enfants tolérés.

Le tarif d’exposition est de 8 € sur réservation sur une seule journée (samedi ou dimanche) ! Pour les deux jours, Le tarif d’exposition est de 12 € sur réservation.

Sous réserve de place disponible le jour même et sans réservation, le tarif s’élèvera à 16 € par jour. .

Salle des Fêtes Guécélard 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 13 45 12 cfguecelard@gmail.com

