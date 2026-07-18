Comité des Fêtes Heugleville sur Scie Soirée barbecue Cour de l’Ecole du Bas Heugleville-sur-Scie
samedi 29 août 2026 · Cour de l'Ecole du Bas · Heugleville-sur-Scie
Informations pratiques
Heugleville-sur-Scie
Comité des Fêtes Heugleville sur Scie Soirée barbecue
Cour de l’Ecole du Bas 31 A Rue de l’Eglise Heugleville-sur-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Retrouvez le traditionnel barbecue organisé par le Comité des Fêtes & le Conseil Municipal d’Heugleville-sur-Scie pour finir en beauté les vacances d’été ! .
Cour de l’Ecole du Bas 31 A Rue de l’Eglise Heugleville-sur-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie
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English : Comité des Fêtes Heugleville sur Scie Soirée barbecue
L’événement Comité des Fêtes Heugleville sur Scie Soirée barbecue Heugleville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux