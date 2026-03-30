Comité lecture La Teste-de-Buch
Comité lecture La Teste-de-Buch vendredi 10 avril 2026.
Comité lecture
2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Le comité lecture, c’est un rendez-vous une fois par mois. Et l’occasion de raconter vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur littéraires ou documentaires, d’échanger avec des personnes aussi enjouées et animées que vous. .
2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Comité lecture
L’événement Comité lecture La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch
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