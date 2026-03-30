Comité lecture

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le comité lecture, c’est un rendez-vous une fois par mois. Et l’occasion de raconter vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur littéraires ou documentaires, d’échanger avec des personnes aussi enjouées et animées que vous. .

2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Comité lecture

L’événement Comité lecture La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch