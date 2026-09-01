Informations pratiques

Saint-Palais

Comité lecture

Médiathèque Amikuze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:30:00

fin : 2026-09-25 16:30:00

Date(s) :

2026-09-25

L’association Liburuak vous propose d’assister à son prochain Comité de lecture, tous les derniers vendredis du mois à la Médiathèque d’Amikuze.

N’hésitez à venir nous rejoindre pour partager vos découvertes et bonheurs de lecture, qu’il s’agisse de romans, de documentaires, de bandes dessinées ou pour parler de vos auteurs préférés, ce rendez-vous mensuel est ouvert à tous.

C’est un moment d’échange et de découverte autour du livre qui permet ainsi à chacun de s’enrichir grâce aux lectures des autres.

Nous vous attendons nombreux ! .

Médiathèque Amikuze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72

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English : Comité lecture

L’événement Comité lecture Saint-Palais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque