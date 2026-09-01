UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Palais

Comité lecture Saint-Palais

vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Palais

Comité lecture Saint-Palais

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Médiathèque Amikuze
Ville
64120 Saint-Palais
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Palais

Comité lecture

Médiathèque Amikuze Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2026-09-25 16:30:00

Date(s) :
2026-09-25

L’association Liburuak vous propose d’assister à son prochain Comité de lecture, tous les derniers vendredis du mois à la Médiathèque d’Amikuze.
N’hésitez à venir nous rejoindre pour partager vos découvertes et bonheurs de lecture, qu’il s’agisse de romans, de documentaires, de bandes dessinées ou pour parler de vos auteurs préférés, ce rendez-vous mensuel est ouvert à tous.
C’est un moment d’échange et de découverte autour du livre qui permet ainsi à chacun de s’enrichir grâce aux lectures des autres.
Nous vous attendons nombreux !   .

Médiathèque Amikuze Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 28 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comité lecture

L’événement Comité lecture Saint-Palais a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques)