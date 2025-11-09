Comité pour les anciens Salle des fêtes Saint-Léonard
Comité pour les anciens Salle des fêtes Saint-Léonard dimanche 9 novembre 2025.
Comité pour les anciens
Salle des fêtes Rue de l’Église Saint-Léonard Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 08:30:00
fin : 2025-11-09 13:00:00
Vide-armoires, vêtements, chaussures (à partir de 13 ans), sacs à main, etc., jouets, décos de Noël.Tout public
Salle des fêtes Rue de l’Église Saint-Léonard 88650 Vosges Grand Est +33 6 43 98 90 20
English :
Wardrobe clearance, clothes, shoes (from age 13), handbags, etc., toys, Christmas decorations.
German :
Kleiderschrank-Leerverkäufe, Kleidung, Schuhe (ab 13 Jahren), Handtaschen usw., Spielzeug, Weihnachtsdekoration.
Italiano :
Sgombero del guardaroba, vestiti, scarpe (a partire dai 13 anni), borse, ecc., giocattoli, decorazioni natalizie.
Espanol :
Liquidación de vestuario, ropa, zapatos (a partir de 13 años), bolsos, etc., juguetes, adornos navideños.
