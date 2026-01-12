Commande et échanges de graines potagères Ensigné

Commande et échanges de graines potagères

C’est le moment de préparer son jardin pour l’hiver !

Le dimanche 18 janvier 2026 de 14h à 17h, apportez les graines et les plants que vous souhaitez échanger et repartez avec d’autres si vous avez trouver votre bonheur (il vous est aussi possible de venir sans rien). Ce rendez-vous est gratuit et ouvert à toustes. Il sera également l’occasion de faire une commande groupée de graines bio chez Germinance.

Pour connaître le lieu du rendez-vous, contactez Christine au 06.44.98.08.70. ou envoyez un mail à reseau.simplicite@gmail.com .

