Commanderie de Courval : exposition de cyanotypes de l’artiste Claudie Capsar Commanderie de Courval Valdallière

Informations pratiques

Valdallière

Commanderie de Courval : exposition de cyanotypes de l’artiste Claudie Capsar

Commanderie de Courval 3 route de Pontécoulant Valdallière Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-19

L’artiste Claudie Caspar investit la chapelle romane classée pour ses décors peints avec une installation de cyanotypes suspendus inspirés par le thème des oiseaux et du paysage.

Pour cette édition 2026, la Commanderie propose un parcours artistique et patrimonial qui relie création contemporaine, photographie, découverte du bâti ancien et musique ancienne.

Dans la chapelle du XIIe siècle – Installation de Claudie Caspar

L’artiste Claudie Caspar investit la chapelle romane classée pour ses décors peints avec une installation de cyanotypes suspendus inspirés par le thème des oiseaux et du paysage.

Ces œuvres dialoguent avec la charpente et la lumière du lieu, offrant une expérience sensible et poétique au cœur d’un monument médiéval en renaissance.

L’exposition sera visible jusqu’au 27 septembre avec possibilité de rencontre avec l’artiste sur rdv. .

Commanderie de Courval 3 route de Pontécoulant Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 6 12 81 20 82

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English : Commanderie de Courval : exposition de cyanotypes de l’artiste Claudie Capsar

The artist Claudie Caspar is transforming the Romanesque chapel – listed for its painted decorations – with an installation of suspended cyanotypes inspired by the themes of birds and the landscape.

L’événement Commanderie de Courval : exposition de cyanotypes de l’artiste Claudie Capsar Valdallière a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie