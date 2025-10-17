Comme à la ferme en fête ! Magasin »Comme à la Ferme Champagney
Comme à la ferme en fête ! Magasin »Comme à la Ferme Champagney vendredi 17 octobre 2025.
Comme à la ferme en fête !
Magasin »Comme à la Ferme 18 Grande Rue Champagney Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 08:30:00
fin : 2025-10-17 19:00:00
Date(s) :
2025-10-17 2025-10-18
Les producteurs fermiers, du magasin situé à Champagney, organisent leur Fête du potager et fêtent l’automne !
Au programme, vente de plants, conseils de jardinage, dégustations, vente de produits de la ferme, rencontres et échanges avec les producteurs.
Vendredi 17 octobre de 8h30 à 19h et samedi 18 octobre de 9h à 12h30.
Entrée libre. .
Magasin »Comme à la Ferme 18 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 21 89 63
English : Comme à la ferme en fête !
German : Comme à la ferme en fête !
Italiano :
Espanol :
L’événement Comme à la ferme en fête ! Champagney a été mis à jour le 2025-10-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)