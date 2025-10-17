Comme à la ferme en fête ! Magasin »Comme à la Ferme Champagney

Comme à la ferme en fête ! Magasin »Comme à la Ferme Champagney vendredi 17 octobre 2025.

Comme à la ferme en fête !

Magasin »Comme à la Ferme 18 Grande Rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 08:30:00

fin : 2025-10-17 19:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Les producteurs fermiers, du magasin situé à Champagney, organisent leur Fête du potager et fêtent l’automne !

Au programme, vente de plants, conseils de jardinage, dégustations, vente de produits de la ferme, rencontres et échanges avec les producteurs.

Vendredi 17 octobre de 8h30 à 19h et samedi 18 octobre de 9h à 12h30.

Entrée libre. .

Magasin »Comme à la Ferme 18 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 21 89 63

English : Comme à la ferme en fête !

German : Comme à la ferme en fête !

Italiano :

Espanol :

L’événement Comme à la ferme en fête ! Champagney a été mis à jour le 2025-10-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)