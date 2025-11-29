Comme à la veillée

40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-26 2026-01-02

Tous les samedis, petits et grands se rassemblent autour des conteurs dans Happy Cristal pour se laisser porter par des histoires. (en partenariat avec la Bibliothèque de Wingen-sur-Moder).

Comme à la veillée : tous les samedis, petits et grands se rassemblent autour des conteurs dans Happy Cristal pour se laisser porter par des histoires. (en partenariat avec la Bibliothèque de Wingen-sur-Moder). 0 .

40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14 info@musee-lalique.com

English :

Every Saturday, young and old gather around the storytellers in Happy Cristal to let themselves be carried away by stories. (in partnership with the Wingen-sur-Moder Library).

German :

Jeden Samstag versammeln sich Groß und Klein um die Geschichtenerzähler in Happy Cristal, um sich von den Geschichten tragen zu lassen. (in Partnerschaft mit der Bibliothek von Wingen-sur-Moder).

Italiano :

Ogni sabato, grandi e piccini si riuniscono intorno ai cantastorie di Happy Cristal per lasciarsi trasportare dalle storie. (in collaborazione con la Biblioteca Wingen-sur-Moder).

Espanol :

Todos los sábados, pequeños y mayores se reúnen en torno a los cuentacuentos de Happy Cristal para dejarse llevar por las historias. (en colaboración con la Biblioteca Wingen-sur-Moder).

L’événement Comme à la veillée Wingen-sur-Moder a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre