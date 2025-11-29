Comme à la veillée Wingen-sur-Moder
Comme à la veillée Wingen-sur-Moder samedi 29 novembre 2025.
Comme à la veillée
40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-29 16:00:00
fin : 2026-01-03
2025-11-29 2025-12-26 2026-01-02
Tous les samedis, petits et grands se rassemblent autour des conteurs dans Happy Cristal pour se laisser porter par des histoires. (en partenariat avec la Bibliothèque de Wingen-sur-Moder).
40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 08 14 info@musee-lalique.com
English :
Every Saturday, young and old gather around the storytellers in Happy Cristal to let themselves be carried away by stories. (in partnership with the Wingen-sur-Moder Library).
German :
Jeden Samstag versammeln sich Groß und Klein um die Geschichtenerzähler in Happy Cristal, um sich von den Geschichten tragen zu lassen. (in Partnerschaft mit der Bibliothek von Wingen-sur-Moder).
Italiano :
Ogni sabato, grandi e piccini si riuniscono intorno ai cantastorie di Happy Cristal per lasciarsi trasportare dalle storie. (in collaborazione con la Biblioteca Wingen-sur-Moder).
Espanol :
Todos los sábados, pequeños y mayores se reúnen en torno a los cuentacuentos de Happy Cristal para dejarse llevar por las historias. (en colaboración con la Biblioteca Wingen-sur-Moder).
