Comme dans un cocon Atelier relaxation et petits plats Le P’tit Roubion Bourdeaux

Comme dans un cocon Atelier relaxation et petits plats

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme

Ramenez votre coussin, vos plaids et vos chaussons pour un atelier relaxation, écriture et écoute, plein de réconfort et de joie animé par Anne pour éveiller vos sens.

English :

Bring your cushions, plaids and slippers for a relaxation, writing and listening workshop, full of comfort and joy, led by Anne to awaken your senses.

German :

Bringen Sie Ihr Kissen, Ihre Plaids und Ihre Hausschuhe mit für einen Entspannungs-, Schreib- und Hörworkshop voller Trost und Freude, der von Anne geleitet wird, um Ihre Sinne zu wecken.

Italiano :

Portate cuscini, plaid e pantofole per un laboratorio di rilassamento, scrittura e ascolto, pieno di comfort e gioia, guidato da Anne per risvegliare i vostri sensi.

Espanol :

Trae tus cojines, plaids y zapatillas para un taller de relajación, escritura y escucha, lleno de confort y alegría, dirigido por Anne para despertar tus sentidos.

