COMME DES BETES Le Mans

COMME DES BETES

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-03 2026-02-06 2026-02-08 2026-02-10 2026-02-12 2026-02-15

Une conférence pas bête sur les bêtes, de Leda Giacomelli et Joachim Desmoines, interprétée et bestialisée par la gloussante Cécile Batailler et le roucoulant Jordi Cardoner.

Quand une conférence sur les comportements sexuels des animaux dérape en thérapie de couple… Amis bipèdes, on vous promet une comédie à hululer de rire, au poil et… très instructive !

Peut-on dire sérieusement de Maya l’abeille qu’elle se fait refaire l’essaim ? Saviez-vous que dans un parc zoologique, on passait des films cochons pour stimuler la libido des pandas ?

De la flippante mante religieuse au look ravageur du paon, de la taille des pénis à la dure vie d’un spermatozoïde, vous découvrirez ce que la sexualité des animaux peut nous apprendre sur notre propre sexualité.

Grâce à nos deux scientifiques, vous saurez tout, tout, tout…. Sur le canard, le cerf en rut, les parties fines de Flipper le Dauphin…

Et peut-être découvrirez-vous quel animal sommeille en vous ? .

