Comme des Images , par la compagnie Ô Beaugency
samedi 20 février 2027 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Comme des Images , par la compagnie Ô
Rue du Puits Manu Beaugency Loiret
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-02-20 11:00:00
fin : 2027-02-20 11:30:00
Date(s) :
2027-02-20
Spectacle familiale !
Quelle est cette boule de poils qui se promène sur les toiles ? Est-ce le bout d’un pinceau ? Les chatouillis d’un plumeau? Mais non, c’est un chaton. Un chaton dans un musée ? Quelle drôle d’idée ! D’un tableau à l’autre, suivez Rubis, petit guide à quatre pattes. Viendra par ici, sortira par là… Par les poils de ses moustaches, jouez donc avec lui à cache-cache … A partir de 2 ans 6.5 .
Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 service.culturel@ville-beaugency.fr
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English :
A show for the whole family!
L’événement Comme des Images , par la compagnie Ô Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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