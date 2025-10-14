Comme il vous plaira Théâtre de Thouars Thouars

Comme il vous plaira Théâtre de Thouars Thouars mardi 14 octobre 2025.

Comme il vous plaira

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Comme il vous plaira est une comédie réjouissante du génial Shakespeare, une pièce baroque et fantaisiste, mettant sur le devant de la scène deux héroïnes qui n’ont pas froid aux yeux.

A la fois comédie romantique, récit d’aventure, farce, comédie musicale et satire politique, cette pièce revendique la liberté et la recherche du plaisir. .

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 39 32 reservations@theatre-thouars.com

English : Comme il vous plaira

Comme il vous plaira is a delightful comedy by the genius of Shakespeare, a baroque, whimsical play featuring two outspoken heroines.

German : Comme il vous plaira

Wie es euch gefällt ist eine vergnügliche Komödie des genialen Shakespeare, ein barockes und fantasievolles Stück, das zwei Heldinnen ins Rampenlicht stellt, die nicht vor Kälte zurückschrecken.

Italiano :

Comme il vous plaira è una deliziosa commedia del genio di Shakespeare, una pièce barocca e fantasiosa che vede protagoniste due eroine scandalose.

Espanol : Comme il vous plaira

Comme il vous plaira es una deliciosa comedia del genio de Shakespeare, una obra barroca y fantasiosa protagonizada por dos heroínas escandalosas.

