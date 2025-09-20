Comme le vent – Compagnie La croisée des chemins Parc François-Mitterrand Cergy

Gratuit – Tout public

Samedi 20 septembre, 16h et 17h45

Dimanche 21 septembre, 16h et 17h45

Parc François Mitterrand, Cergy Grand centre

45 min – gratuit, tout public (à partir de 18 mois)

Trois acrobates- danseur.euse.s s’embarquent pour un voyage qui navigue entre acrobaties aériennes, danse et portés acrobatiques. Ils seront accompagnés par un violon, une guitare électrique et une mandoline, mais aussi par vingt-cinq petits spectateurs curieux de partager l’aventure !

COMME LE VENT est un spectacle festif qui réunit toute la famille autour des plus petits. Assis autour de la piste, les plus grands ouvrent leurs yeux et leurs cœurs pendant que les enfants marcheurs de moins de quatre ans ont la liberté de partager la scène avec les artistes. Ni contrainte, ni injonction : les jeunes enfants choisissent de rester près de l’adulte, ou de réagir à leur guise aux propositions des cinq artistes et de partager avec eux le centre de la piste dans une cohabitation joyeuse et bouillonnante.

Ce spectacle s’adresse à tous.tes, que vous soyez en famille, ou simplement curieux-ses d’être témoins de la poésie de l’enfance et des liens étonnants qui se tissent entre l’artiste et le tout petit.

Spectacle à réactions libres, COMME LE VENT pose la question de la liberté que l’on laisse aux enfants et interroge la notion de prise de risque comme élément indispensable pour bien grandir.

Partenaire: Ville d’Eaubonne

Parc François-Mitterrand 95000 Cergy Cergy Grand Centre Val-d’Oise Île-de-France

©Gauthier Thypa