Comme le vent Festival Mosaïque Rousseloy
Comme le vent Festival Mosaïque Rousseloy dimanche 28 septembre 2025.
Comme le vent Festival Mosaïque
25 Rue de Mello Rousseloy Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 11:00:00
fin : 2025-09-28 11:45:00
Date(s) :
2025-09-28
Spectacle | Cirque, danse et musique | De 18 mois à 3 ans et pour les plus grands
Compagnie La Croisée des Chemins
Des danses au sol puis dans les airs se mêlent aux sons enivrants d’un violon et d’une guitare électrique. Autour d’un mât chinois, les cinq artistes virevoltent.
Gratuit
Spectacle | Cirque, danse et musique | De 18 mois à 3 ans et pour les plus grands
Compagnie La Croisée des Chemins
Des danses au sol puis dans les airs se mêlent aux sons enivrants d’un violon et d’une guitare électrique. Autour d’un mât chinois, les cinq artistes virevoltent. Mais ils ne sont pas seuls… Les tout-petits s’invitent dans l’espace de jeu, interagissent et tissent avec les acrobates des liens dans une cohabitation joyeuse et revigorante. Il souffle ici un vent de liberté jubilatoire. 0 .
25 Rue de Mello Rousseloy 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
| Circus, dance and music | From 18 months to 3 years and for older children
Compagnie La Croisée des Chemins
Dances on the ground and in the air mingle with the intoxicating sounds of violin and electric guitar. Five performers twirl around a Chinese pole.
Free
German :
Aufführung | Zirkus, Tanz und Musik | Von 18 Monaten bis 3 Jahren und für die Größeren
Compagnie La Croisée des Chemins
Tänze am Boden und dann in der Luft vermischen sich mit den berauschenden Klängen einer Geige und einer E-Gitarre. Um einen chinesischen Mast herum wirbeln die fünf Künstler.
Kostenlos
Italiano :
Spettacolo | Circo, danza e musica | Da 18 mesi a 3 anni e per bambini più grandi
Compagnia La Croisée des Chemins
Danze a terra e in aria si mescolano ai suoni inebrianti di un violino e di una chitarra elettrica. I cinque artisti ruotano intorno a un palo cinese.
Gratuito
Espanol :
Espectáculo | Circo, danza y música | De 18 meses a 3 años y para niños mayores
Compañía La Croisée des Chemins
Danzas en el suelo y en el aire se mezclan con los embriagadores sonidos de un violín y una guitarra eléctrica. Los cinco artistas giran alrededor de un poste chino.
Gratis
L’événement Comme le vent Festival Mosaïque Rousseloy a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme