Comme le vent Festival Mosaïque Rousseloy

Comme le vent Festival Mosaïque Rousseloy dimanche 28 septembre 2025.

Comme le vent Festival Mosaïque

25 Rue de Mello Rousseloy Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 11:00:00

fin : 2025-09-28 11:45:00

Date(s) :

2025-09-28

Spectacle | Cirque, danse et musique | De 18 mois à 3 ans et pour les plus grands

Compagnie La Croi­sée des Chemins

Des danses au sol puis dans les airs se mêlent aux sons enivrants d’un violon et d’une guitare élec­trique. Autour d’un mât chinois, les cinq artistes virevoltent.

Gratuit

Spectacle | Cirque, danse et musique | De 18 mois à 3 ans et pour les plus grands

Compagnie La Croi­sée des Chemins

Des danses au sol puis dans les airs se mêlent aux sons enivrants d’un violon et d’une guitare élec­trique. Autour d’un mât chinois, les cinq artistes virevoltent. Mais ils ne sont pas seuls… Les tout-petits s’in­vitent dans l’es­pace de jeu, inter­agissent et tissent avec les acro­bates des liens dans une coha­bi­ta­tion joyeuse et revi­go­rante. Il souffle ici un vent de liberté jubi­la­toire. 0 .

25 Rue de Mello Rousseloy 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

| Circus, dance and music | From 18 months to 3 years and for older children

Compagnie La Croisée des Chemins

Dances on the ground and in the air mingle with the intoxicating sounds of violin and electric guitar. Five performers twirl around a Chinese pole.

Free

German :

Aufführung | Zirkus, Tanz und Musik | Von 18 Monaten bis 3 Jahren und für die Größeren

Compagnie La Croisée des Chemins

Tänze am Boden und dann in der Luft vermischen sich mit den berauschenden Klängen einer Geige und einer E-Gitarre. Um einen chinesischen Mast herum wirbeln die fünf Künstler.

Kostenlos

Italiano :

Spettacolo | Circo, danza e musica | Da 18 mesi a 3 anni e per bambini più grandi

Compagnia La Croisée des Chemins

Danze a terra e in aria si mescolano ai suoni inebrianti di un violino e di una chitarra elettrica. I cinque artisti ruotano intorno a un palo cinese.

Gratuito

Espanol :

Espectáculo | Circo, danza y música | De 18 meses a 3 años y para niños mayores

Compañía La Croisée des Chemins

Danzas en el suelo y en el aire se mezclan con los embriagadores sonidos de un violín y una guitarra eléctrica. Los cinco artistas giran alrededor de un poste chino.

Gratis

L’événement Comme le vent Festival Mosaïque Rousseloy a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme