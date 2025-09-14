Comme les chevaux d’Ans portes ouvertes Centre équestre Comme les chevaux d’Ans Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

Centre équestre Comme les chevaux d’Ans 1084 route de la tour Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne

Début : 2025-09-14

2025-09-14

« Comme les chevaux d’Ans », c’est prendre le temps de la relation pour une approche respectueuse du cheval.

Enseignement éducation du cheval, équitation de pleine nature éthologie attelage.

Baptême à poney et démonstrations travail en liberté, attelage, petit show des cavaliers…

Pendant ces portes ouvertes baptême à poney et démonstrations travail en liberté, attelage, petit show des cavaliers… .

Centre équestre Comme les chevaux d’Ans 1084 route de la tour Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 58 70 15

English : Comme les chevaux d’Ans portes ouvertes

« Comme les chevaux d’Ans » is about taking the time to develop a respectful relationship with the horse.

Teaching horse education, outdoor riding ethology harnessing.

Pony baptisms and demonstrations: free-riding, carriage driving, rider shows…

German : Comme les chevaux d’Ans portes ouvertes

« Wie die Pferde von Ans » bedeutet, sich Zeit für die Beziehung zu nehmen, um einen respektvollen Umgang mit dem Pferd zu pflegen.

Unterricht Pferdeerziehung, Reiten in der freien Natur Ethologie Gespannfahren.

Ponytaufen und Vorführungen: Freiarbeit, Gespannfahren, kleine Show der Reiter…

Italiano :

« Comme les chevaux d’Ans » significa prendersi il tempo per sviluppare una relazione rispettosa con il cavallo.

Insegnamento educazione equestre, equitazione all’aperto etologia guida in carrozza.

Pony trekking e dimostrazioni: free-riding, carriage driving, small rider show, ecc.

Espanol : Comme les chevaux d’Ans portes ouvertes

« Comme les chevaux d’Ans » significa tomarse el tiempo necesario para desarrollar una relación respetuosa con el caballo.

Enseñanza educación equina, equitación al aire libre etología conducción de carruajes.

Paseos en poni y demostraciones: paseos en libertad, conducción de carruajes, espectáculo de pequeños jinetes, etc.

