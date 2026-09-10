COMME ON PASSE UN FIL CEC Les Heures Claires Istres

Informations pratiques

Istres

COMME ON PASSE UN FIL

Vendredi 27 novembre 2026 à partir de 19h. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Comme on passe un fil dans le chas d’une aiguille

« Et c’est ainsi que je suis devenue ce que je ne voulais pas être, l’esclave de madame Hortense de Saint André, de monsieur Ernest Jacquemain, (…) la boniche des plaisirs et des tourments. ».

Au crépuscule de sa vie, Fatima se souvient : sa Kabylie natale, sa vie au service d’une famille de riches colons, la guerre d’indépendance. Constamment ballottée par la violence des hommes, elle n’aura de cesse de chercher le chas d’une aiguille par où se faufiler pour tenir debout et garder sa dignité. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 044205864

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English :

Like threading a needle



« And that is how I became what I did not want to be: the slave of Madame Hortense de Saint-André and Monsieur Ernest Jacquemain… the drudge of their pleasures and torments. »

L’événement COMME ON PASSE UN FIL Istres a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme d’Istres