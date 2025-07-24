COMME SI, COMME ÇA CIE TOILE D’ÉVEIL Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

COMME SI, COMME ÇA CIE TOILE D’ÉVEIL

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 09:15:00

fin : 2026-05-19 09:45:00

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20

Un spectacle musical à destination des tout-petits.

“Un bonhomme tout rond avec un joli bidon

Tu le vois comment toi ?

Je l’imagine bien comme ci !

C’est drôle, moi je le voyais comme ça “

Parler de l’identité, de ce qui fait notre force, de ce qui nous construit, de ce qui nous différencie et nous lie. Laissons–nous guider par notre imagination, empruntons différents chemins et créons !

Un spectacle proposé dans le cadre des “Semaines de la Petite Enfance” co-organisé avec les communes de Champagné et d’Yvré l’Êvèque.

En parallèle, des ateliers Bébés Lecteurs seront proposés par la Médiathèque La Parenthèse, ainsi que des ateliers musicaux autour du spectacle à découvrir, à explorer pour petits et grands. .

English :

A musical show for toddlers.

German :

Ein musikalisches Spektakel für die ganz Kleinen.

Italiano :

Uno spettacolo musicale per i più piccoli.

Espanol :

Un espectáculo musical para los más pequeños.

